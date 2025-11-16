İstikamet Amerika

A Milli Takım'da 102. kez sahaya çıkarak kırmızıbeyazlı formayı en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakalayan Hakan Çalhanoğlu, bu başarısını golle süsledi.Aynı zamanda Türkiye formasıyla gol sayısını 22'ye çıkaran Hakan, Tuncay Şanlı ile birlikte milli takımımızın en çok gol atan 2. oyuncusu oldu. Zirvede 31 gollü Burak Yılmaz var.Hakan Çalhanoğlu, attığı golün ardından Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askerî kargo uçağı kazasında şehit olan 20 askerimizi anmak için asker selamı verdi. Gol sevincini abartmayan başarılı futbolcu, taraftarlardan alkış aldı.Grup liderinin Dünya Kupası'na direkt gideceği senaryoda Milli Takım için bu ihtimal imkânsıza yakın. E Grubu'nda lider olan İspanya, deplasmanda Gürcistan'ı 4-0 yendi. Salı günü karşı karşıya geleceğimiz 3 puan önümüzdeki Matador'la averaj farkımız bu sonuçlarla 14'e çıktı.Türkiye ile Bulgaristan A milli takımlarının ilk karşılaşması 100 yıl önce oynandı. A Milli Takım, 100 yıllık maç tarihindeki 25 karşılaşmada 9 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Takımların 1925 yılında başlayan karşılaşmalarında millilerin 43 golüne, Bulgaristan 44 golle yanıt verdi. Ay-Yıldızlı ekip, 102 yıllık geçmişinde 26 kez karşılaştığı Romanya'dan sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı.A Milli Takım'ın gol ayağı olarak sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, çok sayıda fırsattan yararlanamadı. Özellikle Kenan'ın kenarlardan taşıdığı çok topta net pozisyonlar bulan Kerem, son vuruşlarda şanssızlık yaşadı. 7 şutunda 2 isabet sağladı, ağları sarsamadı.Son anlarda çok kritik bir kurtarışa imza atan Uğurcan Çakır, "İlk yarı fena oynamadık. Kontrol tamamen bizdeydi. İspanya ilk yarıda fark yapınca çok yüklenmedik. İspanya ile oynadığımız ilk maç bizim için ağır bir ders oldu. İnşallah ikinci maçta sahaya karakter koyup en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.2026 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı beş maçın dördünü kazanan A Milli Takım (1M), Dünya Kupası elemelerinde en yüksek galibiyet oranına ulaştığı grup aşamasını geçiriyor.Bulgaristan'a rakip olduğuson altımaçın beşinikazanan AMilli Takım,bu galibiyetlerintamamında2+ golattı(toplam17gol).A Milli Takım tarihinde en fazla penaltı golü atan oyuncu Hakan Çalhanoğlu (7).