Portekiz 9 attı, Dünya Kupası biletini kaptı! Nelson Semedo’dan asist...

SEMEDO'DAN ASİST

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Renato Veiga, 28. dakikada Gonçalo Ramos, 30., 41. ve 81. dakikalarda Joao Neves, 45+3 (P), 51. ve 72.(P) dakikalarda Bruno Fernandes ve 90. dakikada Francisco Conceiçao kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 18. dakikada Eduard Sperstyan'dan geldi.

Portekiz'de maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Nelson Semedo 90 dakika sahada kalırken 1 de asist yaptı.

Grubu 13 puanla lider tamamlayan Portekiz Dünya Kupası vizesini almayı başardı. 3 puanda kalan Ermenistan ise son sırada yer aldı.