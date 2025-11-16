Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Portekiz 9 attı, Dünya Kupası biletini kaptı! Nelson Semedo'dan asist...
Giriş Tarihi: 16.11.2025 21:00

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu son maçında Portekiz sahasında ağırladığı Ermenistan'ı 9-1'lik skorla geçerek, turnuva vizesini almayı başardı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. maçında Portekiz, sahasında Ermenistan ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 9-1'lik farklı skorla kazandı.

SEMEDO'DAN ASİST

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Renato Veiga, 28. dakikada Gonçalo Ramos, 30., 41. ve 81. dakikalarda Joao Neves, 45+3 (P), 51. ve 72.(P) dakikalarda Bruno Fernandes ve 90. dakikada Francisco Conceiçao kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 18. dakikada Eduard Sperstyan'dan geldi.

Portekiz'de maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Nelson Semedo 90 dakika sahada kalırken 1 de asist yaptı.

Grubu 13 puanla lider tamamlayan Portekiz Dünya Kupası vizesini almayı başardı. 3 puanda kalan Ermenistan ise son sırada yer aldı.

