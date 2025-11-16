Rafa Silva’dan 21 maddelik cevap!

Rafa Silva'nın menajerlik şirketi Onsoccer, dün gece 21 maddelik bir açıklama yaptı. Oyuncunun, Beşiktaş'ı seçmesine sebep olan şartlarda ciddi sapmalar olduğunu ve bu yüzden ayrılmak istediğini vurgulayan şirket, Rafa için meselenin finansal olmadığını belirtti. Başkan Adalı'nın, "Joao Mario gittikten sonra kimseyle konuşmadığı ve takım arkadaşlarından çok köpeğiyle vakit geçirdiği"
yönündeki sözlerden oyuncunun olumsuz etkilendiği aktarıldı. Portekizli yıldızın Türkiye'de Beşiktaş dışında başka bir kulübü temsil etmeyeceği
ifade edilirken, Beşiktaş'ın bonservis olarak 15 milyon Euro
talep ettiği duyuruldu. Kulüp ayrılığı kabul ettiği takdirde sözleşmede hak ettiği tüm ücretlerden vazgeçmeye hazır olduğu
aktarıldı. Rafa'nın sağduyulu bir çözüm talep ettiği,
tehdit ve şantajda bulunmadığı, sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğu bildirildi. "Rafa kariyerini sonlandırmayacak, sözleşme devam ettiği sürece başka teklif duymayacak
ve kulübü son güne kadar saygıyla temsil edecektir" ifadeleri kullanıldı.
6 MİLYON EURO KAZANIYOR
Benfica ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 1 Temmuz 2024'te Beşiktaş'a 3 yıllık imza atan Rafa Silva, yıllık 6 milyon Euro garanti ücret alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 65 karşılaşmada toplam 5637 dakika sahada kalan Portekizli yıldız, 23 kez ağları havalandırırken 16 da asist kaydetti.