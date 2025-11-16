Rafa Silva’dan 21 maddelik cevap!

Rafa Silva'nın menajerlik şirketi Onsoccer, dün gece 21 maddelik bir açıklama yaptı. Oyuncunun, Beşiktaş'ı seçmesine sebep olan şartlarda ciddi sapmalar olduğunu ve bu yüzden ayrılmak istediğini vurgulayan şirket, Rafa için meselenin finansal olmadığını belirtti. Başkan Adalı'nın,yönündeki sözlerden oyuncunun olumsuz etkilendiği aktarıldı. Portekizli yıldızınifade edilirken, Beşiktaş'ın bonservis olaraktalep ettiği duyuruldu. Kulüp ayrılığı kabul ettiği takdirdeaktarıldı. Rafa'nıntehdit ve şantajda bulunmadığı, sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğu bildirildi. "Rafa kariyerini sonlandırmayacak,ve kulübü son güne kadar saygıyla temsil edecektir" ifadeleri kullanıldı.Benfica ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 1 Temmuz 2024'te Beşiktaş'a 3 yıllık imza atan Rafa Silva, yıllık 6 milyon Euro garanti ücret alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 65 karşılaşmada toplam 5637 dakika sahada kalan Portekizli yıldız, 23 kez ağları havalandırırken 16 da asist kaydetti.