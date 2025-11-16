Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Robert Lewandowski'den geleceğine dair açıklama! Fenerbahçe ile anılıyordu...
Giriş Tarihi: 16.11.2025 18:57

Robert Lewandowski'den geleceğine dair açıklama! Fenerbahçe ile anılıyordu...

Adı Fenerbahçe ile anılan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte tecrübeli yıldızın sözleri...

SABAH SPOR DIŞ HABERLER Futbol
Robert Lewandowski’den geleceğine dair açıklama! Fenerbahçe ile anılıyordu...

Ara transferde kadrosuna yeni bir golcü eklemesi yapması beklenen Fenerbahçe'nin Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski ile ilgilendiği iddia ediliyordu.

37 yaşındaki santrfor, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Foot Mercato'ya konuşan Polonyalı yıldız, sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırdı.

"YAKINDA HANGİ YOLU SEÇECEĞİME..."

Lewandowski, "Yakında hangi yolu seçeceğime karar vermeye ve seçeneklerimi görmeye hazır olacağım. Şu anda sakinim. Birkaç ay sonra nerede olacağımı ve ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Acele etmem gereken bir şey yok ve acele etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız golcü, bu sezon 12 maçta 7 gollük performans ortaya koydu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Robert Lewandowski'den geleceğine dair açıklama! Fenerbahçe ile anılıyordu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz