Robert Lewandowski’den geleceğine dair açıklama! Fenerbahçe ile anılıyordu...

"YAKINDA HANGİ YOLU SEÇECEĞİME..."

Lewandowski, "Yakında hangi yolu seçeceğime karar vermeye ve seçeneklerimi görmeye hazır olacağım. Şu anda sakinim. Birkaç ay sonra nerede olacağımı ve ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Acele etmem gereken bir şey yok ve acele etmiyorum." ifadelerini kullandı.