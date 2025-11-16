Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Troy Parrott'un hat-trick'i İrlanda'ya play-off'u getirdi!
Giriş Tarihi: 16.11.2025 21:02

İrlanda, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri F Grubu son maçında Macaristan'ı deplasmanda 3-2 yenerek, play-off biletini almayı başardı.

Troy Parrott’un hat-trick’i İrlanda’ya play-off’u getirdi!

İrlanda, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri F Grubu 6. müsabakasında Macaristan'a konuk oldu.

2-0 geriye düşen konuk ekip, 90+6'da bulduğu golle mücadeleyi 3-2 kazanan taraf oldu.

PARROTT'TAN HAT-TRICK

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15'inci (P), 80'inci ve 90+6'ncı dakikada Troy Parrott kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 3. dakikada Daniel Lukacs ve 37. dakikada Barnabas Varga'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte İrlanda grubunda 10 puana ve 2. sıraya yükselerek play-off oynamaya hak kazandı. Macaristan ise 3. sıraya geriledi.

