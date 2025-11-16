Troy Parrott’un hat-trick’i İrlanda’ya play-off’u getirdi!

PARROTT'TAN HAT-TRICK

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15'inci (P), 80'inci ve 90+6'ncı dakikada Troy Parrott kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 3. dakikada Daniel Lukacs ve 37. dakikada Barnabas Varga'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte İrlanda grubunda 10 puana ve 2. sıraya yükselerek play-off oynamaya hak kazandı. Macaristan ise 3. sıraya geriledi.