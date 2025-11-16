Yılbaşına kadar bu iş bitecek!

Türkiye'yi sarsan bahis skandalında TFF'nin kurulları inceleme ve soruşturmaları detaylı bir şekilde sürdürüyor. Hakemlerin ardından bahis olayına karışan 1024 futbolcunun 104'ü geçtiğimiz günlerde 45 ile 12 ay arasında değişen çeşitli cezalar almıştı.Bu konuda çok titiz davranan Futbol Federasyonu yoğun bir çalışma temposuna girerken, kendi içindeki temizliği bir ay içinde bitirmeyi hedefliyor.diyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Herkese eşit ve adil yaklaşıyoruz. Hiç kimseye ayrıcalık tanımıyoruz. Kim ne yaptıysa, hangi yasa dışı olaya karıştıysa bunun hesabını verecek.şeklinde görüş belirtti.TFF'nin savcılıkla koordineli şekilde çok kapsamlı olarak yürüttüğü bahis soruşturmasında üçüncü dalgada başkanlar, teknik direktörler ve menajerlere var. Çok sayıda kulüp başkanının ve teknik adamın da bahis skandalına karıştığı,Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavlığı tarafından yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen Eyüpspor Başkanı Murat Özkayasuçlamasındantutuklanmıştı. Özkaya ile birlikte6 hakem de cezaevinegönderilmişti.