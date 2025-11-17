İspanya maçı play-off provası

Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında rekor üstüne rekor kırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak Ay-Yıldızlı formayı en çok giyen futbolcular listesinde Emre Belözoğlu'nu (101) geçen, Bülent Korkmaz'ı (102) yakalayan Çalhanoğlu'nun zirveye yerleşmesi için Rüştü Reçber'i (120) geride bırakması gerekiyor.
Kaptan, skoru 1-0'a getiren penaltı golüyle de Tuncay Şanlı'yı (22) egale etti.
Karşılaşma sonrası soruları yanıtlayan 31 yaşındaki futbolcu, hem hedeflerini hem de A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolculuğuyla ilgili şunları söyledi: "Bulgaristan sınavı sabırlı olmamız gereken bir maçtı. Kontrol bizim elimizdeydi. Hedefimiz play-off'ta 1. torbaya girmekti. Bunu başardığımız için mutluyuz."
SAĞLIĞIM YERİNDE OLDUKÇA ÜLKEM İÇİN VARIM
"İspanya'ya rahat gideceğiz ama ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz. İlk maçta büyük bir şok yaşadık diye düşünüyorum. Biraz fazla hırs yaparak, kontrolsüz oynadık. Ancak bu kez daha dikkatli olacağız.
Play-off öncesi de iyi bir prova olacak. Tüm abilerimi çok seviyorum. Hepsi benim için değerli.
Daha önümde çok uzun bir yol var. Hedefim, sağlığım yerinde olduğu sürece Ay- Yıldız'a ve ülkeme hizmet etmek. Adım adım ilerleyeceğim. Maç sayısı kaça kadar gider bilemem. Hayırlısı neyse o olsun."
ASKERLERİMİZ KIYMETLİMİZ
Bulgaristan'a attığı gol sonrası, uçak kazasında hayatını kaybeden 20 şehit için asker selamı veren Hakan, "Başımız sağ olsun. Bir nevi gol sevincimle şehitlerimizi anmak istedim. Askerlerimiz bizim için her zaman değerli ve kıymetli"
dedi.
SAKATLIKLAR ARTIYOR
A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu ve Kaan Ayhan'ın sakatlık geçirmesinin ardından iki kötü haber daha geldi. Ağrıları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu, dün yapılan antrenmana katılmadı. Öte yandan Ümit Milli Takımı'nda forma giyen İsak Vural ve Yusuf Akçiçek kafileye dahil edildi. Ay-Yıldızlılarımız saat 15.00'te İspanya karşılaşması için Sevilla kentine hareket edecek.
SON SINAV ZWAYER'İN
A Milli Takımımız, E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya'ya konuk olacak. Müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede yardımcılıklarını Robert Kempter ile Christian Dietz yapacak. Ay-Yıldızlılar'ın liderlik için Matadorlar'ı 7 farkla yenmesi gerekiyor.