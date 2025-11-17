İspanya maçı play-off provası

Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında rekor üstüne rekor kırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak Ay-Yıldızlı formayı en çok giyen futbolcular listesindeKaptan, skoru 1-0'a getiren penaltı golüyle deKarşılaşma sonrası soruları yanıtlayan 31 yaşındaki futbolcu, hem hedeflerini hem de A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolculuğuyla ilgili şunları söyledi:"İspanya'ya rahat gideceğiz ama ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmek istiyoruz. İlk maçta büyük bir şok yaşadık diye düşünüyorum.Play-off öncesi de iyi bir prova olacak.Daha önümde çok uzun bir yol var. Hedefim, sağlığım yerinde olduğu sürece Ay- Yıldız'a ve ülkeme hizmet etmek. Adım adım ilerleyeceğim. Maç sayısı kaça kadar gider bilemem. Hayırlısı neyse o olsun."Bulgaristan'a attığı gol sonrası, uçak kazasında hayatını kaybeden 20 şehit için asker selamı veren Hakan,dedi.A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu ve Kaan Ayhan'ın sakatlık geçirmesinin ardından iki kötü haber daha geldi. Ağrıları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu, dün yapılan antrenmana katılmadı. Öte yandan Ümit Milli Takımı'nda forma giyen İsak Vural ve Yusuf Akçiçek kafileye dahil edildi. Ay-Yıldızlılarımız saat 15.00'te İspanya karşılaşması için Sevilla kentine hareket edecek.A Milli Takımımız, E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya'ya konuk olacak. Müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede yardımcılıklarını Robert Kempter ile Christian Dietz yapacak. Ay-Yıldızlılar'ın liderlik için Matadorlar'ı 7 farkla yenmesi gerekiyor.