Sakın kimseyi küçük görmeyin

Bulgaristan karşısındaki oyunu fazla eleştirmek mümkün değil. Her ne kadar sahaya çıkarken matematiksel olarak grup ikinciliği garantilenmese de Gürcistan, İspanya ile oynadığı için formalite maçı niteliğindeydi. Çok iyi oynadığımız söylenemez ama sonuç önemliydi.. Dünyanın en iyi takımına karşı taktik ve saha içi mücadelesi olarak neler yapabileceğimizi göstermemiz gereken bir karşılaşma.İkincilik için Bulgaristan ve Gürcistan'ı dört maçta da yenmemiz önemliydi. Kuralar çekildiğinde en büyük şanssızlığın İspanya olduğunu biliyorduk ve bu tabloyu da tahmin ediyorduk.Şüphesiz dünyanın en büyük takımı. Ama onun dışında bir takım olsaydı grup birinciliği şansımız olurdu.Anadolu'nun hangi şehrine gitsem mutlu oluyorum.Bursa taraftarı da inanılmaz iyi iş çıkardı. Bursaspor da bu sezon rekor katılımla oynuyor.20 şehit veren ülkemizin yaşadığı büyük acıyı da unutmadan, acıya uygun ama milli takımı coşturacak şekilde hazırlanmışlardı. Ben de onları alkışlıyorum.Aynen Montella'ya katılıyorum. Bir örnek vereyim, çalışkanlığının ve presinin yanında Bulgaristan karşılaşmasında da 4 tane pozisyona girdi. Hele mükemmel bir çalım sonrası güzel bir vuruşu vardı ki kaleci kurtardı. Montella'nın bu tarz bir düzende Kerem'i santrfor oynatmasına bir şey söylemiyorum itirazım yok. Ama bir B planı da olmalı. Çünkü kenarları iyi kapatıp, iyi yerleşimli savunmalara karşı bir nokta santrfora ihtiyaç oluyor. En azından belli sürelerde. Mesela ben son maçta belli bir bölümde Deniz Gül'e de görev vermesini beklerdim.Montella'yı zaman zaman eleştirmeme rağmen kendiini son derece başarılı buluyorum.Futbolcular kendisini seviyor, saygı gösteriyor, bunlar çok önemli. Elindeki malzemeye göre de bir kadro oturttu.Hakan, milli takımımız için çok şey ifade ediyor. Tam bir profesyonel, hiç kibri yok. Arkadaşlarını gerektiği yerde sakinleştirmeyi biliyor. Hata yapan arkadaşına en ufak bir yan bakışı bile yok. Böyle bir kaptanı kutlamaktan başka bir şey söyleyemem.Play-off'lara kadar gelmişken rakibin kim olduğuna takılmamamız gerekiyor.'Birini tercih et' dersen Kuzey İrlanda olabilir. Ama şöyle bir avantajımız olabilir, birinci torbada yer alırsak play-off yarı final maçını evimizde oynama avantajına sahip olacağız.Olaya şöyle bakalım; etik olarak ben bilerek sarı kart görülmesine karşıyım. Maçı yorumlarken İsmail'in faydalı olduğunu ama gereksiz kart gördüğünü söyledim.Play-off'ta geçerli olduğunu biliyoruz ve bunu da zaten yorum yaparken söyledik. "İspanya maçının önemli yok, kartlar temizlensin" diye futbolcuya söylenmesini futbolun ruhuna aykırı bir davranış olarak görüyorum.