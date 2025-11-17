Sakın kimseyi küçük görmeyin

Bulgaristan'ı 2-0 yendik ama çok kaçırdık. Bu oyunla İspanya'dan yine fark yer miyiz?
Bulgaristan karşısındaki oyunu fazla eleştirmek mümkün değil. Her ne kadar sahaya çıkarken matematiksel olarak grup ikinciliği garantilenmese de Gürcistan, İspanya ile oynadığı için formalite maçı niteliğindeydi. Çok iyi oynadığımız söylenemez ama sonuç önemliydi. Biz ilk maçta ne takım tertibi ne de taktik olarak İspanya'ya hiç uygun bir tabloda değildik. Rövanşın aynı şekilde olmayacağını düşünüyorum
. Dünyanın en iyi takımına karşı taktik ve saha içi mücadelesi olarak neler yapabileceğimizi göstermemiz gereken bir karşılaşma.
Tarihimizin en yüksek puanına (12) ulaştık ama direkt gidemedik. Şanssızlık İspanya mı?
İkincilik için Bulgaristan ve Gürcistan'ı dört maçta da yenmemiz önemliydi. Kuralar çekildiğinde en büyük şanssızlığın İspanya olduğunu biliyorduk ve bu tabloyu da tahmin ediyorduk. İspanya 19 gol atıp, hiç gol yemedi.
Şüphesiz dünyanın en büyük takımı. Ama onun dışında bir takım olsaydı grup birinciliği şansımız olurdu.
Bursa'daki inanılmaz atmosfer için yorumunuz nedir? Neler hissettiniz?
Anadolu'nun hangi şehrine gitsem mutlu oluyorum. Tüm şehirlerimiz milli takımı seviyor ve muhteşem bir kucaklaşma yaşanıyor.
Bursa taraftarı da inanılmaz iyi iş çıkardı. Bursaspor da bu sezon rekor katılımla oynuyor. Bursa halkı nasıl taraftar olunacağını iyi biliyor.
20 şehit veren ülkemizin yaşadığı büyük acıyı da unutmadan, acıya uygun ama milli takımı coşturacak şekilde hazırlanmışlardı. Ben de onları alkışlıyorum.
KEREM'E LAF YOK AMA BİR B PLANI DA GEREK
Montella'nın, "Kerem maç içinde inanılmaz baskı yapıyor ve takımı ayağa kaldırıyor. Bizim için ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu söylemeye gerek yok" sözlerine katılır mısınız? Kerem bu takım için ne ifade ediyor?
Aynen Montella'ya katılıyorum. Bir örnek vereyim, çalışkanlığının ve presinin yanında Bulgaristan karşılaşmasında da 4 tane pozisyona girdi. Hele mükemmel bir çalım sonrası güzel bir vuruşu vardı ki kaleci kurtardı. Montella'nın bu tarz bir düzende Kerem'i santrfor oynatmasına bir şey söylemiyorum itirazım yok. Ama bir B planı da olmalı. Çünkü kenarları iyi kapatıp, iyi yerleşimli savunmalara karşı bir nokta santrfora ihtiyaç oluyor. En azından belli sürelerde. Mesela ben son maçta belli bir bölümde Deniz Gül'e de görev vermesini beklerdim.
SAYILIYOR VE SEVİLİYOR
Montella bu ülke için şans mı?
Montella'yı zaman zaman eleştirmeme rağmen kendiini son derece başarılı buluyorum. Milli Takımımızı bir aile havasına soktu. Huzurlu bir ortam olduğu hissediliyor.
Futbolcular kendisini seviyor, saygı gösteriyor, bunlar çok önemli. Elindeki malzemeye göre de bir kadro oturttu. Ama hatalı gördüğüm zaman ben eleştirimi yapıyorum. Mesela Bulgaristan karşılaşmasında Zeki ve Ferdi'yi çıkarmasını doğru bulmadım.
BÖYLE BİR KAPTAN SADECE KUTLANIR
Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım'da zirveleri zorluyor. Ne dersiniz?
Hakan, milli takımımız için çok şey ifade ediyor. Tam bir profesyonel, hiç kibri yok. Arkadaşlarını gerektiği yerde sakinleştirmeyi biliyor. Hata yapan arkadaşına en ufak bir yan bakışı bile yok. Böyle bir kaptanı kutlamaktan başka bir şey söyleyemem.
AVANTAJA DÖNEBİLİR
Dünya Kupası için iki önemli play-off maçı var. Şansımız ne?
Play-off'lara kadar gelmişken rakibin kim olduğuna takılmamamız gerekiyor. K.Makedonya'yı gözümüze kestirebiliriz ama bu takımın geçen Dünya Kupası play-off'unda dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarıları olan İtalya'yı İtalya'da elediğini unutmayalım.
'Birini tercih et' dersen Kuzey İrlanda olabilir. Ama şöyle bir avantajımız olabilir, birinci torbada yer alırsak play-off yarı final maçını evimizde oynama avantajına sahip olacağız. 24 yıllık hasreti bitirmek için elimizdeki şansı tüm detaylarıyla en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.
'BİLEREK KART GÖRÜN' DEMEK FUTBOLUN RUHUNA AYKIRI!
Sarı kart cezalısı İsmail Yüksek, İspanya maçında yok. İsmail'in yokluğunu kiminle doldurabiliriz. Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın sınırdaki diğer isimler. Belki de play-off maçlarında olamayacaklar.
Olaya şöyle bakalım; etik olarak ben bilerek sarı kart görülmesine karşıyım. Maçı yorumlarken İsmail'in faydalı olduğunu ama gereksiz kart gördüğünü söyledim. Sosyal medyada bazı eleştiriler aldım. Herkes 'Play-off'ta sarı kartların devam ettiğini bilmiyorlar mı?' diye eleştirdi.
Play-off'ta geçerli olduğunu biliyoruz ve bunu da zaten yorum yaparken söyledik. "İspanya maçının önemli yok, kartlar temizlensin" diye futbolcuya söylenmesini futbolun ruhuna aykırı bir davranış olarak görüyorum. İsmail'in isteyerek görmediği de şöyle belli diğer sınırdakiler görmedi. Sınırda olmayan Abdülkerim Bardakcı ve Arda Güler kart gördü.