Ümraniye’de taktik savaşı!

Beşiktaş, milli arada Rafa Silva sorunu ile boğuşuyor. Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın rest çeken açıklamalarına, Portekizli oyuncunun menajerlik şirketi 21 maddelik bildiriyle yanıt vermişti. Bildiride yükümlülüklerinin farkında oldukları ve anlaşma arayarak ayrılmak istedikleri özetlenirken, siyah-beyazlılarda Rafa Silva'nın dün idmana çıkıp çıkmayacağı merak ediliyordu. 32 yaşındaki yıldız, tesislere geldi.Daha önce sakatlık açıklaması yapılan yıldız isimle aynı sakatlık Cerny'de de vardı. Ancak Çek oyuncu, sadece bir antrenman kaçırıp dönerken, Rafa Silva ise Fenerbahçe karşılaşmasından bu yana yeşil sahaya ayak basmıyor.Her gün tesislere gelen ancak idmanlara çıkmayan tecrübeli ismin bu tavrının ne kadar daha süreceği bilinmiyor. Siyah-beyazlılar, oyuncuyu zorunlu olarak MR'a sokacak ve baştan aşağıya sağlık kontrolünden geçirecek.32 yaşındaki Portekizli futbolcu bu sezon 16 maçta forma giyerken, 5 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Silva, geçen sezon ise toplam 46 karşılaşmada 18 kez ağları sarsıp, 13 asist yaptı.Beşiktaş ile 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunan Rafa Silva, siyah-beyazlı kulüpten senelik 6 milyon Euro (yaklaşık 293 milyon TL) maaş alıyor.