Ustalık eseri

Teknik direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım'a altın dönemini yaşatıyor. Bulgaristan'ı yenerek üst üste 3. galibiyetiyle 2026 Dünya Kupası için play-off oynamayı garantileyen Ay-Yıldızlı ekibimizin İtalyan hocası liderliğinde eli tutulmuyor. Basın toplantısında,diyen Montella, bir yenisini daha başardı. İlklerin hocası olarak nam salan 51 yaşındaki çalıştırıcı, Milli Takım tarihinin en iyi performansına imza attı.Sadece İspanya'ya (6-0) yenilirken Gürcistan (2-3/4-1), Bulgaristan'ı (1-6/2-0) sahadan sildi.Bu süreçte A Milliler, daha önce Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki en iyi karnesini 2022'de ve 2002'de elde etmişti.A Milli Takım, 2018 ve 2010'daki elemelerde ise 8'er puan toplamıştı.Montella, resmi maçlar dikkate alındığında 21 müsabakada 14 galibiyet-3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2.15 puan ortalaması yakaladı.