Ustalık eseri

Teknik direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım'a altın dönemini yaşatıyor. Bulgaristan'ı yenerek üst üste 3. galibiyetiyle 2026 Dünya Kupası için play-off oynamayı garantileyen Ay-Yıldızlı ekibimizin İtalyan hocası liderliğinde eli tutulmuyor. Basın toplantısında, "Topladığımız puan belki rekor olabilir"
diyen Montella, bir yenisini daha başardı. İlklerin hocası olarak nam salan 51 yaşındaki çalıştırıcı, Milli Takım tarihinin en iyi performansına imza attı. Grupta 4 galibiyet-1 mağlubiyetle hanesine 12 puan yazdıran Türkiye, ilk 5 maçlar itibarıyla Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki en yüksek puanını topladı.
Sadece İspanya'ya (6-0) yenilirken Gürcistan (2-3/4-1), Bulgaristan'ı (1-6/2-0) sahadan sildi.
2022 VE 2002 ELEMELERİNİ GEÇTİ
Bu süreçte A Milliler, daha önce Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki en iyi karnesini 2022'de ve 2002'de elde etmişti. O iki sene de 11'er puan toplayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, ikisinde de play-off'larda mücadele etti. 2022'ye Portekiz'e elenerek gidemeyen Türkiye, 2002'ye Avusturya'yı saf dışı bırakarak katıldı.
A Milli Takım, 2018 ve 2010'daki elemelerde ise 8'er puan toplamıştı.
2.15
Montella, resmi maçlar dikkate alındığında 21 müsabakada 14 galibiyet-3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2.15 puan ortalaması yakaladı.