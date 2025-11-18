Danylo Sikan’a Alman kancası!

Geçen sezonun ara transfer döneminde takıma katılan Danylo Sikan için Bundesliga ekiplerinden Hamburg, teklif yapmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki Ukraynalı futbolcu forma şansı bulamadığı için bu teklifi değerlendireceği iddia edildi.

Süper Lig'e başarılı bir performans sergileyerek başlayan bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, antrenmanda ve forma giydiği maçlarda kendini göstermekte zorlanan Sikan'ın ayrılığı için yeşil ışık yaktı. O bölge için elinde oldukça güçlü opsiyonları bulunan Fatih Tekke, yabancı sınırı açısından da avantaj sağlayacağını düşünerek bu ayrılığa zorluk çıkarmayacağı ifade edildi.

GOL BULMAKTA ZORLANIYOR

Shaktar Donetsk'ten, bonservisine 6 milyon Euro ödenen Ukraynalı futbolcu, bu sezon 9 karşılaşmada 112 dakika süre aldı ve bu süre içinde 1 gol 1 asistlik performans gösterdi. Tüm Trabzonspor kariyerinde ise 27 maça çıkan Danylo Sikan, toplam 4 gol 3 asist yaptı. (Milliyet)