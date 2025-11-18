Domagoj Vida’dan Beşiktaş’a ziyaret

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Domagoj Vida, Beşiktaş'ın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı öncesi eski takım arkadaşlarını ziyaret etti.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Domagoj Vida, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol A Takımımızı ziyaret etti. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'la bir süre sohbet eden Vida, ardından teknik ve idari ekibimizle bir araya geldi. Vida, daha sonra siyah-beyazlılarımızın gerçekleştirdiği antrenmanı takip etti" denildi.