Domagoj Vida’dan Beşiktaş’a ziyaret

Giriş Tarihi: 18.11.2025 16:27

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Domagoj Vida, siyah-beyazlı takımınbugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı öncesi eski takım arkadaşlarını ziyaret etti.

İHA
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Domagoj Vida, Beşiktaş'ın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı öncesi eski takım arkadaşlarını ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Domagoj Vida, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol A Takımımızı ziyaret etti. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'la bir süre sohbet eden Vida, ardından teknik ve idari ekibimizle bir araya geldi. Vida, daha sonra siyah-beyazlılarımızın gerçekleştirdiği antrenmanı takip etti" denildi.
