Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma hareketleriyle süren idmanın, çabukluk ve pas organizasyonlarıyla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

