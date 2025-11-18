Galatasaray’da Gençlerbirliği mesaisi sürdü!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda topa sahip olma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

