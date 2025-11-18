Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! İlkay, Osimhen, Kaan...
Giriş Tarihi: 18.11.2025 17:52

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! İlkay, Osimhen, Kaan...

Galatasaray Kulübü, sakatlıkları bulunan futbolcularının sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray, sakatlıkları devam eden yıldız isimlerin, son durumlarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı.

Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu'nun tedavisine devam edildi.

Milli takımlarından bugün dönecek olan Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır."

