Hücumda devrim!

Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, geniş bir oyuncu havuzu üzerinden çalışmalarına devam ediyor. Hücum bölgesine mutlaka takviye yapmayı planlayan sarılacivertli yönetim, bu pozisyon için yaklaşık 10 ismi radarına aldı. Ocak ayı için planlamasını şimdiden yapan Fenerbahçe'nin ilk hedefleri Lewandowski ve Sörloth olacak.Polonyalı yıldız, takımda kalmayı tercih ederse rota diğer alternatiflere çevrilecek. Bu doğrultuda listeye yeni eklenen isimlerden biri de Tolu Arokodare oldu. Wolves'ta yeterli süre alamayan Nijeryalı golcü için Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmayı düşündüğü ifade ediliyor.Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rodrigo Becao, yeniden takıma katkı verebilecek seviyeye geldi. Samandıra'da kendisi için özel ve titiz bir çalışma programı hazırlanan deneyimli stoper, istenilen fiziksel kuvvete ulaşarak kondisyon seviyesini belirgin biçimde yükseltti. Tedesco için önemli bir alternatif olarak görülen Becao'nun, Skriniar'ın partneri olmak için elinden geleni yaptığı öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon hiç süre alamazken Haziran 2028'e kadar kontratı bulunuyor.Kayseri maçındaki performansı ile eski günlerine dönüşün sinyalini veren Fred, milli arada da Tedesco'nun yakından takip ettiği isimdi. İtalyan teknik adam, Brezilyalı oyuncuyu Rize maçında orta sahada hem mücadele için hem de oyun kurucu kimliği ile kullanmak istiyor.