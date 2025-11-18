Jadon Sancho İstanbul’da görüntülendi! Yeni adresi Türkiye mi olacak?

Bonservisi Manchester United'da olan ve bu senenin yaz transfer döneminde kiralık olarak Aston Villa'ya transfer olan 25 yaşındaki yıldız oyuncu, Aston Villa'da kendini gösteremedi ve iyice gözden düştü.

Kadroda düşünülmeyen Jadon Sancho, oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği iddia edilirken, Fenerbahçe'nin Sancho'yu yakın takibe aldığı ifade edildi.

GİRİŞİMDE BULUNABİLİR

Takımda önemli yıldızları olan Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminde Sancho için de girişimlerde bulunabileceği iddiaları yoğunlaştı.

Bonservisi Manchester United'da olan Sancho'nun İngiliz ekibiyle 2026 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcu bu sezonun sonunda serbest kalacak.

Bu sezon çıktığı 8 maçta 336 dakika sahada kalan Jadon Sancho, bu süre zarfında gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Aston Villa performansı istediği gibi gitmeyen yıldız oyuncunun Transfermarkt değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Fotomaç)