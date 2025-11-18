Ya idman ya kontrol!

Mutsuz olduğu gerekçesiyle Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva krizinde çözüm bulunamıyor... Sözleşmesinin şartlarını yerine getirip para cezasıyla karşı karşıya kalmak istemeyen Portekizli yıldız, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelmesine rağmen idmanlara çıkmıyor.
Bunun üzerine yönetim karşı bir hamle yaparak sağlık heyetine talimat verdi. Tecrübeli futbolcu, eğer bugün de antrenmana katılmazsa herhangi bir sakatlığı olup olmadığına dair bugün MR'a çağrılacak. 32 yaşındaki oyuncu bu kontrolü kabul etmezse de bir sonraki aşamaya geçilecek ve disiplin işlemlerine başlanacak.
Sakatlığı olduğunu belirterek bir süredir çalışmalara dahil olmayan Rafa, ayrılık için kulübün talep ettiği rakamı da ödemeye kesinlikle yanaşmıyor.
15 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI GİDEMEZ
Portekiz basınındaki iddialara göre; Rafa Silva, 3 milyon Euro vererek siyah-beyazlı takımla bağlarını koparmayı planlıyor. Adı Benfica ve Sporting ile anılmaya başlayan başarılı oyuncu için Başkan Serdal Adalı, düzenlediği basın toplantısında ancak kendi değerini bulması halinde ayrılığa müsaade edeceklerini açıklamıştı.
Kartal'ın düşündüğü rakam ise en az 15 milyon Euro.
HAFTALARDIR GİTMEK İSTİYOR
Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon Euro garanti ücret alan Rafa Silva'nın teknik direktör Sergen Yalçın'la sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. Yalçın ise düzenlenen basın toplantısında problemin kendisinden kaynaklanmadığını, Portekizli yıldızın takımın başına geçtiği ilk günden bu yana ayrılmak istediğini açıklamıştı.
8
Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta forma giyen Rafa Silva, 5 gol atarken 3 asist yaptı. Skora 8 defa katkı verdi.