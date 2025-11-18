Ya idman ya kontrol!

Mutsuz olduğu gerekçesiyle Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Rafa Silva krizinde çözüm bulunamıyor...Bunun üzerine yönetim karşı bir hamle yaparak sağlık heyetine talimat verdi. Tecrübeli futbolcu, eğer bugün de antrenmana katılmazsa herhangi bir sakatlığı olup olmadığına dair bugün MR'a çağrılacak.Sakatlığı olduğunu belirterek bir süredir çalışmalara dahil olmayanPortekiz basınındaki iddialara göre; Rafa Silva, 3 milyon Euro vererek siyah-beyazlı takımla bağlarını koparmayı planlıyor.Kartal'ın düşündüğü rakam ise en az 15 milyon Euro.Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon Euro garanti ücret alan Rafa Silva'nın teknik direktör Sergen Yalçın'la sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. Yalçın ise düzenlenen basın toplantısında problemin kendisinden kaynaklanmadığını, Portekizli yıldızın takımın başına geçtiği ilk günden bu yana ayrılmak istediğini açıklamıştı.Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta forma giyen Rafa Silva, 5 gol atarken 3 asist yaptı. Skora 8 defa katkı verdi.