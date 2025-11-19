20 milyon €’luk piyango!

F.Bahçe'de sezon başında kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat ve Diego Carlos, gittikleri takımlarda gösterdikleri başarılı performanslarla dikkat çekiyor. Hem Real Betis hem de Como, oyuncuların bonservisini alma konusunda resmi adımları atmaya hazırlanıyor. Real Betis, Amrabat için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İspanyol temsilcisinin sunduğu bu rakam, sarı-lacivertliler tarafından olumlu karşılandı. Betis'in sezonun ilk yarısındaki performansından oldukça memnun olduğu Faslı orta saha için süreç kısa sürede sonuçlanabilir.

PAZARLIKLAR HIZLANACAK

İtalya Serie A ekibi Como da Diego Carlos için masada. İlk görüşmelerde 7-8 milyon Euro seviyesinde bir teklif konuşulsa da Fenerbahçe'nin beklentisi 10 milyon Euro. Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Fenerbahçe, iki oyuncudan toplamda 20 milyon Euro'luk bir gelir elde etmeyi planlıyor. Bu kaynak, devre arası ve gelecek yaz transfer döneminde kulübün elini ciddi şekilde güçlendirecek.