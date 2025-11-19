En-Nesyri’ye eski takımından ilgi

Ara transfer dönemi yaklaşırken hareketlilik de başladı. Fenerbahçe'de gündem önceliği ayrılacak olan futbolcular olarak belirlendi. Bu isimlerin başında gelen Youssef En-Nesyri'ye ise eski takımı Sevilla'nın talip olabileceği aktarıldı.

AYRILIĞA İZİN ÇIKACAK

Takvim'in haberine Fenerbahçe'de gösterdiği düşük performans ve gol yollarında etkili olamaması sebebiyle sarı-lacivertliler tarafından gözden iyice düşen Faslı yıldızın, kulüpte kalma konusunda pek ısrarcı olmadığı hem de yönetim ve teknik ekibin bu ayrılığa zorluk çıkarmayacağı belirtildi.

SEVILLA'NIN GÖZÜ NESYRI'DE

Bu gelişmeleri yakından takip eden Sevilla'nın devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği öngörülüyor.

FORMUNDAN UZAK

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki yıldız, 2024/2025 sezonunda Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.