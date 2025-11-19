Felipe Augusto’nun aklı Sambacılar’da

Bordo-mavili takıma bu sezon katılan ve Onuachu ile birlikte hücumda takımı sırtlayan Felipe Augusto hedef yükseltti. Kariyerine Corinthians altyapısında başlayan, A takımı da gördükten sonra Ocak 2024'te 3 milyon Euro'ya Belçika ekibi Cercle'a transfer olan 21 yaşındaki oyuncuyu bu sezon da Trabzonspor 5 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.Bordo-mavililer ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 1.87'lik oyuncu, santrforun yanı sıra forvet arkası ve sol kanatta da oynayabiliyor. Hocası Fatih Tekke'nin kendisinin gelişimine büyük katkısı olduğunu belirten Augusto, gol vuruşlarını da daha da iyi hale getirmek için Tekke'nin dediklerini harfiyen yerine getiriyor.