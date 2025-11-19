Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Felipe Augusto’nun aklı Sambacılar’da
Giriş Tarihi: 19.11.2025

21 yaşındaki oyuncu, önce Trabzonspor’u zirveye taşıyıp ardından da Brezilya Milli Takımı formasını sırtına geçirmek istiyor

Bordo-mavili takıma bu sezon katılan ve Onuachu ile birlikte hücumda takımı sırtlayan Felipe Augusto hedef yükseltti. Kariyerine Corinthians altyapısında başlayan, A takımı da gördükten sonra Ocak 2024'te 3 milyon Euro'ya Belçika ekibi Cercle'a transfer olan 21 yaşındaki oyuncuyu bu sezon da Trabzonspor 5 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Sezona hızlı başlayan ve 12 maçta 5 gole imzasını atan genç futbolcu ilk etapta Trabzonspor ile zirveye çıkıp ardından da Brezilya Milli Takımı'nın kapılarını açmak istiyor. Bordo-mavililer ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 1.87'lik oyuncu, santrforun yanı sıra forvet arkası ve sol kanatta da oynayabiliyor. Hocası Fatih Tekke'nin kendisinin gelişimine büyük katkısı olduğunu belirten Augusto, gol vuruşlarını da daha da iyi hale getirmek için Tekke'nin dediklerini harfiyen yerine getiriyor.

