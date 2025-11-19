Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti!

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı mesaisi devam ediyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi.

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Günün antrenmanı, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.