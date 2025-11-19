Göztepe’nin en büyük kozu Juan olacak!

Süper Lig'de son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlayan 23 yaşındaki Juan, yine teknik direktör Stanimir Stoilov'un en önemli gol kozu olacak.

Sezona istediği gibi başlayamayan Juan Silva son haftalarda rakiplerin korkulu rüyası oldu. Son 7 maçında 5 gol atan Juan, takımına çok kritik puanlar kazandırdı. İlk olarak iç sahada 3-0 kazanılan Beşiktaş müsabakasında siftah yapan Brezilyalı golcü, ardından 1-0 galip gelinen RAMS Başakşehir karşılaşmasında topu ağlara gönderdi.

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü 1-0 sona eren Gençlerbirliği maçında yine rakip kaleciyi avlarken, Kasımpaşa deplasmanında da 2 gol atarak 2-0'lık galibiyetin baş mimarı oldu.