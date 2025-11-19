Osimhen müjdeyi kendi verdi!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile çıktığı Demokratik Kongo maçında sakatlanmış ve sarıkırmızılıları korkutmuştu. Takımı Dünya Kupası bileti alamazken dün özel uçakla İstanbul'a getirilen 26 yaşındaki forveti havalimanında Galatasaraylı taraftarlar karşıladı. Müjdeli haber de oyuncunun kendisinden geldi. A Spor'un yönelttiği "Herhangi bir ağrın var mı, sakatlık durumun nasıl" sorusuna tecrübeli futbolcu, "Hayır, ciddi değil" yanıtını verdi. Sol arka adalesinden sakatlık yaşayan Osimhen'in, MR sonucu temiz çıksa da Gençlerbirliği'ne karşı riske edilmeyeceği öğrenildi.

G.BİRLİĞİ MAÇINDA YOK DEVLER LİGİ'NDE OLACAK

Ancak salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Union Saint Gilloise müsabakasında forma giymesi bekleniyor. Nijeryalı oyuncunun kesin durumu, kulüp tarafından bugün açıklanacak. Öte yandan A Milli Takım'da sakatlanan Kaan Ayhan'ın da MR durumuna göre bilgilendirme yapılacak.