Şimdi onlar düşünsün!

Hedef belli; 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirmek… Play-off'u geçmemiz şart, gözler yarınki kurada

71 YIL SONRA TARİHİ GOLLER

Deniz, A Milli Takım tarihinde Recep Adanır'ın (Ocak 1954) ardından İspanya'ya deplasmanda gol atan ikinci oyuncu oldu. Salih Özcan da kariyerinin ilk milli golüyle bu tarihe ortak oldu. Salih skoru şöyle yorumladı: "Kaybedecek bir şeyimiz yoktu. O kafayla sahaya çıktık. İyi takımız. Bu maçtan sonra play-off'taki rakipler bizden korksunlar."





BOĞA 'DENİZ'DE BOĞULDU!

İspanyollar, Türkiye maçına yenilmezlik serisini 31 maça çıkarmak ve grubu gol yemeden tamamlamak için çıkmıştı. İlk hedefine ulaştı, İtalya'nın rekoruna ortak oldu ancak Deniz Gül'e avlandı. Boğaların kalesi ilk kez düştü. Kariyerine Porto'da devam eden 21 yaşındaki genç yıldız, 11'de başladığı ilk milli maçta ilk golünü attı. Deniz karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "6-0'ın rövanşını almak için çıktık. Bence 2-2 çok iyi sonuç oldu. Türkiye adına gol attığım için ayrıca mutluyum."

514 GÜN SONRA KALEDE DEVLEŞTİ

MONTELLA, Bulgaristan maçında sahaya sürdüğü 11'den 8 değişiklik yaptı. Abdülkerim, Hakan, Kerem, cezalı İsmail'in dışında sarı kart sınırındaki Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın playoff'lar düşünülerek kulübeye çekildi. Uğurcan'ın yerine ise en son 22 Haziran 2024'te Portekiz'e 3-0 kaybedilen maçta forma giyen Altay Bayındır, 514 gün sonra kaleye geçti. Altay maç sonrası "Galibiyete çok yakındık. Beraberlik için biraz üzüldük. İspanya iyi bir takım. Güzel maç oldu. Önümüze bakacağız. İnşallah böyle devam eder. Burası milli takım. Burada forma giyen herkes diğerini aratmaz. Benim de böyle bir maç oynamaya ihtiyacım vardı. Çok da fazla havaya girmeye gerek yok" dedi.