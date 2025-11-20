8 yılın ardından en yüksek sıradayız!

Dünya Kupası elemelerinde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayarak grubunu ikinci sırada bitiren A Milli Futbol Takımımız, uzun sürenin ardından bir ilke imzasını koydu. Türkiye, dün FIFA tarafından açıklanan Kasım ayı dünya sıralamasında topladığı bin 582 puanla bir basamak yükselerek 25.'liğe yerleşti. Ay-Yıldızlılar, böylelikle FIFA sıralamasında Haziran 2017'den bu yana en yüksek konumuna ulaştı. Türkiye son olarak Fatih Terim döneminde 1 Haziran 2017'de açıklanan FIFA sıralamasında 25. olmuştu.