Beşiktaş’ta Rafa Silva yine idmana çıkmadı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Samsunspor mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu.

RAFA SILVA YİNE İDMANDA YOK

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanan Rafa Silva antrenmana katılmadı. Milli takımdan dönen Orkun Kökçü ise salonda çalıştı.

İdmanı futbol komitesinde yer alan yöneticiler Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu da takip etti.