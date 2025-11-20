Bir dünya masalı

Dünya Kupası elemeleri sona ererken futbolseverler bir bir peri masallarına da tanıklık etti. Karayipler'deki ada ülkesi Curaçao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası bileti aldı. 155 bin nüfusuyla bu turnuvada mücadele edecek en küçük ülke ünvanını aldı. Takımın başında daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştıran Dick Advocaat bulunuyor. Curaçao'da Konyasporlu Riechedly Bazoer ve Bandırmasporlu Leandro Bacuna da forma giyiyor.

STADI YOK AMA YÜREKLERİ VAR

2021'den beri iç karışıklıklarla mücadele eden ve stadı çeteler tarafından ele geçirilmesi nedeniyle maçlarını tarafsız sahada oynayan Haiti imkânsızı başardı. Grubunu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. En son 1974'te burada boy gösteren Karayip ülkesi, 52 senenin ardından yeniden sahne alacak.

8 MAÇTA 8 GALIBIYET

SÜPER yıldızı Haaland'ın liderlik ettiği Norveç de uzun yıllar süren hasretini bitirenler kervanına katıldı. Grupta 8'de 8 yaparak İtalya'nın önünde yer alan İskandinav ülkesi, 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası vizesini cebine koydu. 28 yıl sonra dev turnuvanın sevincini yaşadılar. İskoçya ecel terleri döktüğü Danimarka karşısında uzatmalarda zafere uzanıp 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na gitmeyi başardı.