Süper Lig’de 13’üncü haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 13.hafta heyecanı, milli aranın ardından devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, maçları yönetecek hakemleri duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
22 Kasım Cumartesi
14:30 Zecorner Kayserispor – Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
17:00 ikas Eyüpspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
20:00 Galatasaray – Gençlerbirliği: Ozan Ergün
23 Kasım Pazar
14:30 Göztepe – Kocaelispor: Ali Yılmaz
17:00 Beşiktaş – Samsunspor: Atilla Karaoğlan
17:00 Corendon Alanyaspor – Kasımpaşa: Yiğit Arslan
20:00 Çaykur Rizespor – Fenerbahçe: Çağdaş Altay
24 Kasım Pazartesi
20:00Tümosan Konyaspor – Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
20:00 RAMS Başakşehir – Trabzonspor: Halil Umut Meler