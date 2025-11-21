Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı! Mal varlığına el konuldu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında firari Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz hakkında internet siteleri aracılığıyla yasadışı bahis ve kumar oynattığı, bu sirelerin reklamını yaptırarak bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği gerekçesiyle "7258 Sayılı Yasaya Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.