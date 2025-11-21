Lucas Torreira’dan Marcelo Bielsa’ya sitem!

"Bizimleydi, birlikte çalıştık, ona mümkün olduğunca nazik davrandım ve futbol fikrimi paylaştım. Sonra tekrar çağırmadım. O, Uruguay Milli Takımı'nda (Federico) Valverde ve (Rodrigo) Bentancur'un oynadığı pozisyonda oynuyor. Belki o ikisinden de çok daha iyi, ama ben başkalarını seçtim. Tabii ki Torreira buna katılmıyor ve bunu dolaylı biçimde ifade ediyor. Bunu tamamen anlıyorum, ancak onunla mümkün olan en iyi şekilde davrandım. Onu oyuncu olarak, güncel performansını saygıyla karşılıyorum." dedi.

Bunun üzerine Torreira, Instagram hesabında eski Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Oscar Washington Tabarez ile olan bir fotoğrafını paylaştı ve ülkesine "yıllarca gösterdiği adanmışlık ve tutkudan" dolayı eski hocasına teşekkür etti. Tabarez'in kendisine inandığını, onu "sadece bir sporcu olarak değil, insan olarak da" geliştirmeye yardım ettiğini söyledi. Torreira paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Umarım ülkemizin oyuncuları milli takıma gitme isteğini kaybetmez. Çok daha fazlasını hak ediyoruz. Küçük bir ülkeyiz ama kocaman bir kalbimiz var. Bu da bizi tüm dünyada tanımlıyor."

