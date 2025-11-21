Samsunsporlu Drongelen’den Konferans Ligi açıklaması!

Samsunspor'un 26 yaşındaki Hollandalı stoperi Rick van Drongelen, Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Kırmızı-beyazlı takımın başarı sağlamasındaki nedenler hakkında konuşan Rick van Drongelen, "Takım halinde çok iyi bir devamlılık yakaladık. Oyun anlayışımız net ve bu da başarımızın önemli sebeplerinden biri. Başarılı geçen ikinci yılımız ve hocamız hâlâ bizimle. Yeni katılan arkadaşlarımız da oyuna ve takıma çok hızlı adapte oldu. Bu bizim için büyük bir avantaj. Aldığımız iyi sonuçlar özgüven kazanmamızı sağladı. Hem ligde hem de Avrupa'da çok iyi bir başlangıç yaptık ve bunu sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

"EN İYİSİNİ ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ"

Taraftarların onu Samsunlu bir vatandaş olarak görmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ve onları mutlu etmek için her şeyini sahaya koyduğunu söyleyen Van Drongelen, "Taraftarımızla kurduğum ilişkiden dolayı da çok mutluyum. İlk günden beri beni çok güzel karşıladılar. Ben de bir futbolcu olarak her zaman elimden gelenin en iyisini göstermeye çalışıyorum. Onlara sevgimi sahadaki mücadelemle yansıtmaya gayret ediyorum. Bunu sadece taraftar için değil, kendi kariyerim için de yapıyorum. Taraftarımızla kurduğumuz bu güzel bağ beni gerçekten mutlu ediyor ve onları memnun etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Takım olarak ilk hedefimiz Konferans Ligi'nde grubu en iyi şekilde tamamlamak. İlk sekiz içinde yer alabilirsek bunun işimizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Daha sonra kimin karşımıza çıkacağını bilmiyoruz ama her maçta elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Final veya kupa gibi hedefler için konuşmak şu an çok erken ama oynadığımız her maçı kazanmayı hedefliyoruz. Elbette hayal kurmak güzel, ancak önümüzde yapmamız gereken çok iş var. Bir sonraki maçımızı İzlanda'da oynayacağız ve oradan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN SAMSUNSPOR'A ODAKLIYIM"

Hakkında çıkan transfer iddialarını önemsemediğini ve odağının yalnızca Samsunspor'un başarısı olduğunu vurgulayan Drongelen, şöyle konuştu:

"Benim hedefim, burada gösterdiğim performansı en iyi şekilde sürdürmek. Odak noktam tamamen Samsunspor. Takım olarak çok iyi bir konumdayız, ligde de Avrupa'da da çok iyi bir başlangıç yaptık. Ben de bir futbolcu olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek istiyorum. Gelecek uzak bir kavram, şu anda tamamen Samsunspor'a odaklıyım. Milli takım konusunda da dürüst olmam gerekirse, Hollanda milli takımı defansif anlamda çok güçlü bir takım. Böyle bir fırsat gelirse bu beni çok mutlu eder. Ancak önceliğim buradaki performansımı en üst seviyeye çıkarmak. Benim pozisyonumda Hollanda'da çok önemli stoperler var ama ben de o formayı giyebilmek, bu hayali gerçekleştirebilmek için en iyi performansımı göstermeye devam edeceğim. Milli takım forması giymek benim için büyük bir hayal. Belki bir gün gerçekleşir, fakat şu an için bunun gerçekçi olmadığını söylemem gerekiyor."