Giriş Tarihi: 22.11.2025 15:41

Bandırmaspor, Çorum FK'yı tek golle yendi

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, evinde Arca Çorum FK ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

AA

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, evinde Arca Çorum FK'yi 1-0 yendi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Türkyılmaz

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 69 Samake), Ndongala (Dk. 89 Cem Türkmen), Emirhan Acar, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek (Dk. 89 Topalli), Yusuf Can Esendemir (Dk. 76 Gani Burgaz), Mulumba, Tanque

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Caner Osmanpaşa, Ferhat Yazgan (Dk. 80 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Samudio), Pedrinho, Cemali Sertel (Dk. 76 Erkan Kaş), Oğuz Gürbulak, Kerem Kalafat, Oğulcan Çağlayan, Eze

Gol: Dk. 60 Tanque (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Oğuz Gürbulak, Dk. 37 Ferhat Yazgan, Dk. 83 Pedrinho, Dk. 83 Oğulcan Çağlayan (Çorum FK), Dk. 74 Hikmet Çiftçi, Dk. 86 Gani Burgaz (Bandırmaspor)


* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz