Giriş Tarihi: 22.11.2025 23:28 Son Güncelleme: 22.11.2025 23:34

Galatasaray'dan çarpıcı VAR tepkisi! Kırmızı kart ve penaltı pozisyonu...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup eden Galatasaray, mücadelenin ardından 2 pozisyonu ön plana çıkararak VAR tepkisinde bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, lider Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

G.SARAY İKİNCİ YARIDA DÖNDÜ

İlk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. 3 futbolcunun sakatlanarak çıktığı karşılaşmada her iki takımda 10 kişi kaldı.

MAÇ SONU VAR TEPKİSİ

Mücadele sonrasında ise Galatasaray cephesinde olay bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabından yaptığı paylaşımda ''Gören VAR mı?" notu düşülerek 1 kırmızı ve 1 penaltı pozisyonuna yer verildi.

