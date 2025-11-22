Galatasaray’dan çarpıcı VAR tepkisi! Kırmızı kart ve penaltı pozisyonu...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, lider Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
G.SARAY İKİNCİ YARIDA DÖNDÜ
İlk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. 3 futbolcunun sakatlanarak çıktığı karşılaşmada her iki takımda 10 kişi kaldı.
MAÇ SONU VAR TEPKİSİ
Mücadele sonrasında ise Galatasaray cephesinde olay bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabından yaptığı paylaşımda ''Gören VAR mı?" notu düşülerek 1 kırmızı ve 1 penaltı pozisyonuna yer verildi.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Gören VAR mı? pic.twitter.com/B8BjvgIXIM— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 22, 2025