Manchester City deplasmanda kayıp!

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Newcastle United, sahasında Manchester City'i ağırladı. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United 2-1 kazandı.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 63 ve 70. dakikalarda Harvey Barnes kaydetti. Manchester City'nin tek golü 68'de Ruben Dias'tan geldi.
Bu galibiyetle birlikte Manchester City 22 puanda kaldı. Newcastle ise puanını 15'e yükseltti.
Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City, Leeds United'ı konuk edecek. Newcastle United ise Everton deplasmanına gidecek.