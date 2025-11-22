Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mauro Icardi ligdeki gol sayısını 7’ye çıkardı
Giriş Tarihi: 22.11.2025 22:42 Son Güncelleme: 22.11.2025 22:43

Mauro Icardi ligdeki gol sayısını 7’ye çıkardı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Gençlerbirliği maçıyla Trendyol Süper Lig’de bu sezonki gol sayısını 7’ye çıkardı.

İHA
Mauro Icardi ligdeki gol sayısını 7’ye çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, rakip fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 55. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Kazımcan Karataş'ın pasında kale önünde bulunan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki 7. golünü kaydetti.

Maça yedek başlayan Mauro Icardi, 40. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo'nun yerine dahil oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mauro Icardi ligdeki gol sayısını 7’ye çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz