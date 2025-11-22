Okan Buruk’tan sakatlık açıklaması ve VAR eleştirisi!

"EKSİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Başarılı teknik adam, "Kadro dar değil. Bazı oyunculardan performans alıyorsunuz, bazılarından alamıyorsunuz. Alamadığınız zaman değişikliklerde eliniz zorlaşıyor. Kazımcan gibi ekstra bir oyuncu çıktı. Üçüncü sol bekti, iyi antrenman yaptı hep, şans geldi ve iyi değerlendirdi. Her bölgede alternatiflerimiz var. Tam kadro olduğumuzda kim oynatacağız diye zorlanıyoruz. Yedeklerde bile bir 11 var, bu 11 de şampiyonluğa oynar diyorduk. Aynı anda İlkay sakatlandı, Yunus sakatlandı. Zorlukları çektik. Bugün içinde birçok oyuncumuz sakat. Zorlu bir fikstür oynuyoruz. Burada oynadığımız maçlar değil sadece, milli maçlara da gidiyor oyuncularımız. Her oyuncumuz oynadığı takıma hizmet etmek için 1 yerine 2 veriyor. Bunu Osimhen'de de gördük. Toparlanacağız. Önemli olan 11 oyuncumuzun sahaya çıkması. Önümüzdeki 2 maça buna göre hazırlanacağız. Devre arası için bize iyi örnek olacak. Hangi oyuncularla devam etmeyeceğiz, nereyi güçlendireceğiz... Sezon başında birçok oyuncumuz vardı mevkide. Yunus mu, Barış mı, Sane mi, İlkay mı, Sara mı, Osimhen mi, Icardi mi... Sağ bekte iki oyuncu, sol bekte iki iyi oyuncu. Değişimli oynatıyorduk. Böyle bir şanssızlık olduğunda bunu öngöremezsiniz. Önümüzde bir şans var, devre arasında takviyeleri yapmaya çalışacağız. Her hoca çok fazla oyuncu almak ister kadroya... Birincisi süreleri doğru vermek ikincisi ekonomik yanı var. Yaz transfer döneminde başkanımız elinden gelenin fazlasını yaptı, çok büyük paralar harcadık. İki tane oyuncu daha aldığınızda, oyuncu fiyatları da olağanüstü yüksek. Bunları dengeli yapmak lazım. Bu sene bu anlamda ödeme anlamında çok iyi gidiyor her şey, oyuncuları mutlu etmek, imza atan oyuncu... En iyi dönemlerimizden birini yaşıyoruz bu anlamda. Bazen de böyle şeyler var, bunları hesaplamak gerekiyor. İki tane daha oyuncu alayım istiyorsunuz ama dediğim gibi ekonomik ve oyunculara doğru süre verebilme var. Şu anda eksikleri görüyoruz, devre arası tamamlayacağız." sözlerini sarf etti.

YUSUF DEMİR HAKKINDA

52 yaşındaki teknik adam, "Yusuf Demir'e tepki vardı, oyuncunun psikolojisi nasıldı? Beklenen performansı gösteremiyor. Büyük beklentilerle geldi. Nasıl özetlersiniz?" sorusunun ardından, "İlkay ile maç öncesi konuştuk. 30-40 dakika planlıyorduk. Salı günü de bir maç var. İlkay sakatlıktan çıktı. Bu riski almam gerekiyordu, aldım. O anda İlkay'ı tabii ki oyuna alırsınız. Belki Yusuf da kafa olarak oynamaya pek hazır değildi, uzun süredir oynamadı. Devre arası değiştirmemiz gerekiyordu. Maça adapte olamadı. İlkay'ı oyuna almamız gerekti. Direkt değişikliği yaptım. Bu olabiliyor, oyuncu bazen son 10-15 dakika oynar. O da bir süre aldı sonuçta bugün, oynama şansını yakaladı. Daha iyi değerlendirebilirdi. Uzun süredir oynamadığı için bu anlamda hazır değildi. Kazım gibi hazır arkadaşları da vardı, uzun süredir oynamayan ama antrenmanda gösteren. Bir de bu örnek var, onu da söylemek gerekiyor." yanıtını verdi.

"TÜM TAKIMLARDA OLUYOR"

"Sakatlıklar neden arka arkaya geldi?" sorusuna yanıt veren başarılı teknik adam, "Bir önceki maçı kaybettik, milli ara oldu. Oyuncuları maça yakın tamamladık. Böyle hem çalışma hem yorgunluk, kafalar 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçında. Oyun olarak çok ürettik. Bugün rahat rahat pozisyonlara girdik. Gol beklentisi 4'ün üzerinde. Şutumuz, şeyimiz, üretkenliğimiz... Birinci golü atmak önemlidir her zaman. Sizi daha güvenli yere getirir. Rakibimiz beklemediğimiz anda golü buldu. Bir an önce golü bulalım telaşı bir bölümde oldu. 1-1 sonrası çok çabuk 2-1, 3-1 oldu. 3-1 sonrası da bence kalemize yaklaştırmamamız gerekiyordu rakibi. 2. gol şansını verdik. Rakip fazla kişiyle geliyorsa 4'ü 5'i atarsınız, büyük takım refleksi budur. Bunu yapamadık, 3-2 oldu. Rakibimizi bir anlamda maça ortak ettik, heyecanlandırdık. İstemediğim bölüm buydu. Çok fazla maç oynanıyor. Futbolcu sağlığı sadece Galatasaray'da değil, birçok takımda var. Birçok oyuncu sakatlandı. Futbolcular robot gibi görülüyor, her turnuvada her maçta oynayacak. Takımlardaki teknik direktörlerde bu süreci yönetmek zor oluyor. Oyuncularımızın milli takımlarda ne kadar antrenman yaptığını, ne kadar yüklendiğini bilemiyoruz. Milli takımlarda sakatlık çok oluyor. Osimhen, Kaan milli takımda sakatlandı. Jakobs, maç sonrası antrenmanda ağrı hissetti. Lemina, milli takımdan döndü. Singo bizdeydi. Antrenmanları da iyi geçirdi. Sağ bek oynadığında sprint sayısı daha fazla oluyor. Tam toparlamış oyuncu için sakatlık riskini artırıyor. 4 seneye bakınca sakatlık sayısı fazla değil, diğer takımlardan hep daha azdı. Geçen sene Alkmaar'da 3 tane sarı kart cezalısı oyuncum vardı. Ona çözüm bulamamıştık. Ocakta listeyle ilgili zorlanmıştık. Bazen de hesap edemediğimiz sakatlıklar oluyor, Icardi çapraz bağ gibi. Bu süreç yoğun geçiyor. Çok maç oynuyorlar. Dünyadaki tüm takımlarda bu sorunlar, sakatlıklar oluyor." cevabını verdi.

GÜNAY GÜVENÇ TERCİHİ

"Kalede Günay'ın olmasının spesifik bir sebebi var mıydı?" sorusunu cevaplayan Okan Buruk, "Günay bu sezona çok süre alarak başladı, çok iyi maçlar oynadı. Geçen sezon da zaman zaman bu rotasyonları yaptık. Kendi sahamızda oynadığımız, favori olduğumuz bu maçta Günay'ı hazır tutmamız gerekiyordu. Bu tür maçlarda oynatıp hazır tutmanız gerekiyor. Bilemiyorsunuz, kaleci sakatlığı da olabilir. Günay'a çok güveniyoruz. Saha içi ve dışında takıma destek veriyor. Bu maçın doğru maç olduğunu düşünüyoruz. Gollerde Günay'ın yapacağı bir şey yoktu. Uğurcan 3 gün sonra bir maça çıkacak. Günay'dan saha içi ve dışında çok memnunuz. Oynamayı da çok hak ediyor. Bundan sonraki dönemde de Günay ile başlayacağımız maçlar olacak." dedi.