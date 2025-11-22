‘Zorbay’ın cenaze namazı kılınmış’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde, "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki açıklaması sonrası Türk futbolunda başlayan depremin ardından harekete geçilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve bazı hakemlerin de arasında olduğu 8 şüpheli tutuklandı. Klasman hakemi Nevzat Okat, klasman yardımcı hakemi Erkan Arslan, klasman yardımcı hakemi Yakup Yazıcı ve klasman yardımcı hakemi Ahmet Kıvanç Kader tutuklu, Yasin Şen ise adli kontrol şartıyla serbest kalan isimler arasında yer aldı.

4 YILDA TOPLAM 22 MİLYONLUK BAHİS İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞLER

Bahis oynayan hakemlerin listesinin açıklandığı günlerde hakemlerin, farklı kişilerle söz konusu listede isimlerinin çıkması üzerine yaptığı konuşmalar da soruşturma dosyasında yer aldı. Bu isimlerden bir tanesi olan Şenol Bektaş'tı. MASAK'ın incelemelerine göre; Bektaş'ın, 2021-2025 yılları arasında yaklaşık toplam 22 milyon 126 bin Lira'lık finansal işlem hacmi bulunuyordu. Legal bahis sitelerine 2021- 2024 yılları arasında yaklaşık toplam bin 88 işlemde 1 milyon 491 bin 435 TL'lik finansal işlem hacmi gerçekleştirdi. İlgili bahis sitelerine 1 milyon 218 bin Lira'lık para çıkışına rastlanırken, 272 bin 938 Lira'lık da para girişi olduğu saptandı.

DEVAMI VAR MESAJI: BEKLE AĞA! YÖNETİCİLER SIRADA

Şenol Bektaş'ın, akrabası Yahya Bektaş'la yaptığı konuşmada, "Olacak olan olacak ceza alıp bitecek. Bitti hakemlik. Zaten yapmam bitirmezlerse de. Ben verdim kararı ağa. Benim adım lekelendi. Bitti. Futbol izlemem bile s.... belalarını. Ama bekle ağa daha futbolcu, başkan, yönetici ayağı var. Çok kişi ceza alır" dediği de saptandı.

MESAJ GRUBUNDAKİ ÇARPICI İFADE: İŞLER ÇIĞIRINDAN ÇIKTI

Tutuklanan hakemlerden 3 farklı yasa dışı bahis sitesine üyelik kaydı bulunan Kıvanç Kader'in ise "Ziyan sürüsü part 2" isimli bir whatsapp grubunda üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de açıklanan listede yer almasından bahsediliyor. Grupta, "Zorbay'ın cenaze namazı kılınmış. Çok korkuyorum. Yakacaklar diri diri. Zorbay aklanacak biz kalacağız geride işler çığırından çıkmaya başladı" ifadelerinin geçtiği belirlendi.



KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN DESTEK MESAJI

KULÜPLER Birliği Vakfı, bahis süreci ile ilgili açıklamada bulundu. Her türlü desteğe hazır olduklarının altı çizilen açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: "Yasa dışı bahis, yalnızca Türk futboluna değil, tüm dünyada spora zarar veren bir tehdittir. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu mücadeleyi önemli ve değerli buluyor; bu sürecin Türk sporuna temiz ve güçlü bir gelecek kazandıracağına inanıyoruz. Bu büyük yapının itibarı ancak adil rekabet, dürüstlük ve spor ahlâkı ile korunabilir."



MERSİN OPERASYONUNDA 4 HAKEM TUTUKLANDI!

MERSİN merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 4'ü hakem 32'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kayıtsız para alışverişi yaptıkları tespit edilen isimlerin para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelenmişti. 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan şüphelilerden, bu hakemlere 1 milyon 300 bin lira para girişi saptanmıştı. Ayrıca hakemlerin, 2020-25'te toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacimleri olduğu belirlenmişti.