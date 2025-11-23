Gençlerbirliği’nde yenilgiye rağmen alkışlanacak hareket! Futbolculara prim jesti

"SİZ BÖYLE OYNAYIN HER ZAMAN ARKANIZDAYIM"

Maçın ardından soyunma odasında futbolcularla konuşan Başkan Kaya, "Siz böyle oynayın, ben her zaman sizin arkanızda olacağım. Bu maçtaki mücadelenizden dolayı galibiyet primini hak ettiniz." dedi.

Yönetimin hamlesi camiada moral motivasyon açısından olumlu karşılandı.