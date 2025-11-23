Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakan Çalhanoğlu derbide kabusu yaşadı! Milan, Inter'i tek golle geçti...
Giriş Tarihi: 24.11.2025 01:11 Son Güncelleme: 24.11.2025 01:12

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında oynanan Milano derbisinde Milan, Inter'i 1-0 yendi. Inter'de milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, ikinci yarıda kazanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında oynanan Milano derbisinde Milan, Inter'i 1-0'lık skorla mağlup etti.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ilk yarıda gol sesi çıkmazken Milan, 54. dakikada Christian Pulisic'in golüyle öne geçti.

HAKAN PENALTI KAÇIRDI

Maçın 73. dakikasında penaltı kazanan Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda, kaleci Mike Maignan meşin yuvarlağı kurtardı ve Milan karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı.

Günün diğer maçında Roma, deplasmanda Cremonese'yi 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Roma 27 puanla liderliğe koltuğuna otururken, Milan 25 puan ve averajla ikinci sıraya yükseldi.

Inter ise 24 puanla dördüncü sıraya geriledi.

