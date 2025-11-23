İlhan Palut: Her şeyin iyi gittiği maç 10 dakika içinde tersine döndü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşırken mücadeleyi 5-2'lik skorla kaybetti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Maça iyi hazırlandıklarını belirten Palut, "Fenerbahçe'yi önde karşılayarak, dönem dönem kompakt durmamız gereken anları bilerek savunma kısmında planlarımız bunlardı. Fenerbahçe'nin pozisyon bulmasına engelleme yoluna gitmekti. Kazanacağımız toplarla Fenerbahçe kalesine ataklar düzenlemek, maç öncesi planlarımız bunlardı. 55 dakika sahada hiçbir şey olmadı Fenerbahçe adına. 2-0'dan sonra bir anda oyunun basit kısmını unutup kolay top kaybı yapmaya, futbolun açıkçası ciddiyetinden geri gitmeye başladık. 3'ü bulabilirdik. Maalesef 55 ve 65. dakikalar arası 10 dakikada 3 gol yedik. Arada kırmızı kart gördük. Her şeyin iyi gittiği maç 10 dakika içinde tersine döndü. 2-2 iken Alikulov ile 5-3-1 oynamayı düşüyorduk. Alikulov girecekken Fenerbahçe 3. golü attı. Bir kişi eksikle, dizilişe döndük. 2 tane daha kötü gol yedik ve maçı kaybettik. Enteresan olacak ben oyuncularımın oyunundan memnunum. 2-0'dan sonra topun kıymetini bilebilirdik. Üzgünüz. Oyuncularımın mücadelesi için üzgünüm. İyi tarafından bakmaya çalışacağız. 55. dakikadan sonra öz eleştirimizi yapacağız. Skordan dolayı çok üzgünüz, Fenerbahçe'yi tebrik ederim" diye konuştu.

Palut, hakem kararlarıyla ilgili sorulan soruya ise, "Hakemin 55. dakikadan sonra takdir haklarının yüzdesini bizden uzaklaştırdığını gördüm. Hakem yönetimini bir daha izledikten sonra pozisyonları net fikir sahibi olacağım" yorumunu yaptı.

