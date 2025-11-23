Sergen Yalçın: Oyuncuların psikolojisi bozuk

"OYUNCULARIN PSİKOLOJİSİ VE MOTİVASYONU BOZUK"

Takımın kazanma alışkanlığı elde edemediği için oyuncuların psikolojisi ve motivasyonun bozuk olduğunu ifade eden 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuncularımız yine mi gol yiyeceğiz, kaybedeceğiz diye tedirginlik yaşıyor. Bunları konuştuk. Olmaması gereken tedirginlikler bunlar. Samsunspor'u da tebrik ederim. Avrupa'da da iyi işler yapıyorlar" cümlelerine yer verdi.



"SIKINTILAR YAŞIYORUZ AMA ÇÖZÜLEMEYECEK SIKINTILAR DEĞİL"

Sergen Yalçın, çözülemeyecek problemlerinin bulunmadığını sadece zaman ihtiyaçları olduğuna vurgu yaptı. Yalçın, "Muhakkak etkilemiştir. Futbol sahada oynanıyor. Hakem düdüğü çaldıktan sonra oyuncular sahada bir şey düşünmez. Çok üst düzey etkilendiklerini düşünmüyorum. Oyuncuların maç kazanma alışkanlığı olmadığı zaman güven sorunu olduğu gerçek. Hele Beşiktaş gibi bir camiada oynuyorsanız, her zaman hedef şampiyonluk olan bir takımda geride kalıyorsanız. Bir türlü camianın beklediği hedef doğrultusunda hareket edemiyoruz. Bunun birçok sebebi var. Oyunun belli bölümlerinde üstünlük bizdeydi. Çocuklar iyi mücadele de etti. Ben zamanla düzeleceğini düşünüyorum. Sıkıntılar yaşıyoruz ama çözülemeyecek sıkıntılar değil. Zaman lazım, birkaç transfer dönemi lazım" diye konuştu.



"NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Son dönemlerde takımın fiziksel olarak güçlendiğine dikkat çeken siyah-beyazlıların teknik direktörü, "Oyun olarak da iyi mücadele ediyorlar ama bazı sıkıntıları çözmek kolay değil. Eksiklerimiz var. Rafa Silva sezon başında taraftarın, yönetimin çok ümit bağladığı bir oyuncuydu ama oyuncu ortada yok. Orkun'un 2 maçlık cezası var. O da bizim için önemeli bir oyuncu. Neler yapılması gerektiğini biliyoruz ama bunu çözebilecek bir durum yok önümüzde. Mevcut kadromuzda yapmamız gerekenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Futbolda bazen beklenen sonuçlar gelmeyebilir. Düzelmeyecek problemler değil" dedi.

