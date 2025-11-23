Son gözde Musaba

Fenerbahçe yönetimi, devre arası transferi için kolları sıvadı. Orta saha ve kanada takviye yapmaya karar verenSezon başında Sheffield Wednesday'den bedelsiz geldiği Samsunspor'da sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı oyuncu radara girdi.İtalyan çalıştırıcının,dediği oyuncu için Fenerbahçe yönetimi, maliyet araştırmasına başladı.Sarı-lacivertli kurmaylar, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Musaba'nın şartlarının uygun olması halinde ocak ayında bir hamlede bulunacak.F.Bahçe'nin önce kiralama teklifi yapacağı olumsuzluk durumunda bonservis önerisi sunacağı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajdadiyerek transferinin önünün açılmasını talep etmişti.Musaba, Nijmegen'de A takıma yükseldi. 2020'de Monaco'ya transfer oldu. Ancak beklediği şansı bulamadı ve birkaç takıma kiralandı. 2023'te Sheffield Wednesday'e gitti. Bu sezon ise bedelsiz Samsun'un yolunu tuttu. Piyasa değeri 1.5 milyon Euro.Bu sezon Samsunspor'da 14 maça çıkan Anthony Musaba, 4 gol-3 asistlik katkı sağladı.