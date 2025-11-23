Trendyol 1. Lig: Iğdır FK, Erzurumspor’u 2 golle devirdi!

1. Lig'in 14. haftasında Iğdır FK ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi FK 2-1'lik skorla kazandı.



Iğdır FK'nin gollerini; Gerxhaliu (k.k) ve Gianni Bruno kaydetti. Erzurumspor FK'nin tek sayısı ise Eren Tozlu'dan (P) geldi.



Bu sonucun ardından Iğdır FK, 22 puana yükselirken, Erzurumspor 23 puanda kaldı.

Stat: Iğdır Şehir

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Dk. 84 Rotariu), Bruno (Dk. 84 Koita), Mendes (Dk. 76 Ahmet Emin Engin), Doğan Erdoğan, Caner Cavlun (Dk. 68 Serkan Asan), Ali Kaan Güneren, Gökcan Kaya, Burak Bekaroğlu

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 68 Sylla), Eren Tozlu, Giorbelidze, Crociata (Dk. 80 Adem Eren Kabak), Orhan Ovacıklı (Dk. 80 Ali Ülgen), Benhur Keser (Dk. 80 Mustafa Yumlu), Mustafa Fettahoğlu

Goller: Dk. 15 Gerxhaliu (Kendi kalesine), Dk. 60 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 31 Eren Tozlu (Penaltıdan) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 30 Taha Tepe, Dk. 55 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 23 Yakup Kırtay, Dk. 28 Benhur Keser, Dk. 90+7 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK)