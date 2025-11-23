Trendyol 1. Lig: Ümraniyespor, evinde kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi, 1-0 kazandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 69. dakikada Talha Bartu Özdemir kaydetti. Ümraniyespor'da Yunus Emre Yılmaz, Bodrum FK'de ise Mohammed gördüğü kartlarla oyun dışı kaldı.



Bu sonucun ardından Bodrum FK, 27 puanda kalırken, Ümraniyespor 14 puana yükseldi.



MAÇTAN DAKİKALAR:

11. dakikada orta sahada Serkan Göksu'ya yaptığı faul sonrasında hakem Gürcan Hasova, Musah Muhammed'e sarı kart gösterdi. 1 dakika arayla ikinci sarı kartı gören Musah Muhammed kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

23. dakikada sol taraftan Barış Ekincier'in kullandığı köşe vuruşunda altıpasın sol tarafında Glumac'ın kafa vuruşunda kaleci Saousa meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında seken topu Ajeti uzaklaştırdı.

25. dakikada Ümraniyespor'da Yunus Emre Yılmaz, kendi yarı alanının sağ tarafında topla ilerleyen Brazao'nun arkadan formasını çekmesi üzerine hakem Gürcan Hasova tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Yılmaz, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

38. dakikada Bodrum FK'da kaleci Sousa'nın kısa kalan pasında topu göğsüyle kontrol eden Atalay Babacan, ceza sahası içine girip, rakibini geçtikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada sol taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Fredy'nin yaptığı ortada savunmanın dokunmadığı top, altıpas üzerinde Ajeti'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında topu tekrar altıpas içerisinde topla buluşan Ajeti'nin vuruşunda meşin yuvarlak yine üst direkten döndü.

69. dakikada sol kanattan Barış Ekincier, rakiplerini geçerek topla birlikte ceza sahasına girdi. Ekincier'in çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sousa'nın kurtardığı top boşta kaldı ve kale önünde Talha Bartu Özdemir, kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gönderdi. 1-0

82. dakikada sol kanattan Dmitrov'un attığı pasta penaltı noktası solunda topu kontrol eden Fredy'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu'da kaldı.