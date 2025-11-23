Van Spor FK ile Keçiörengücü yenişemedi!

1'inci Ligde 20 puanla 9'uncu sırada bulunan İmaj Altyapı Van Spor FK, 17 puanla 13'ncü sırada bulunan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Spor'u konuk etti.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Antalya bölgesi hakemlerinden Ömer Faruk Turtay düdük yönetirken, Turtay'ın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Batuhan Bıyıklı yaptı. Ankara Keçiörengücü'ne karşı maça hızlı başlayan ve kontra ataklar geliştiren Van Spor FK, aradığı pozisyonları gole çeviremezken, konuk takım 28'inci dakikada Junior Fermandes'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda önemli pozisyonlar yakalayan Van Spor FK beraberlik golü 90'ıncı dakikada İvan Cedrit'ten geldi. Maçın uzatma dakikalarında başka gol gelmeyince skor 1-1 berabere bitti.