Başakşehir’den Edin Visca için geçmiş olsun mesajı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 8. dakikasında Başakşehir yarı alanının sağ tarafında topla buluşan Trabzonspor'da Edin Visca, Festy Ebosele'nin sert müdahalesiyle yerde kaldı ve ardından oyuna devam edemedi. Müsabakanın hakemi Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra Ebosele'nin sarı kartını iptal edip doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı. Visca, müsabakanın 11. dakikasında yerini Kazeem Olaigbe bıraktı.

AYAK BİLEĞİNDE KIRIK VAR

Visca'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle ayak bileğinde kırık ve bağlarda kopma tespit edildi. Hastaneye kaldırılan oyuncu kendisinin de onay vermesi durumunda 2-3 gün içerisinde ameliyat olacak. Geri dönüş süresi 5-6 ay olarak öngörülüyor.

BAŞAKŞEHİR'DEN MESAJ

Başakşehir, eski oyuncusu Edin Visca için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmada, kulübümüzün eski kaptanlarından ve Türk futbolunun değerli isimlerinden Edin Visca'nın yaşamış olduğu talihsiz sakatlık sonucunda ayağında kırık oluştuğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Uzun yıllar boyunca kulübümüze emek vermiş, karakteri ve profesyonelliğiyle her zaman örnek olmuş Edin Visca'ya ve Trabzonspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Edin'in en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara güçlü bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.