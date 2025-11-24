Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ManU-Everton maçında olay hareket! Gueye, takım arkadaşına tokat attı...
Giriş Tarihi: 25.11.2025 01:14

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Everton, Manchester United'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederkeni, mücadeleye Idrissa Gana Gueye'nin Michael Keane'e tokat atması damga vurdu.

Premier Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Manchester United ile Everton, Old Trafford'ta karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleyi, Kiernan Dewsbury-Hall'ın 29. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Manchester United, 18 puanda kalırken, Everton puanını 18'e yükseltti. Karşılaşmanın 13.dakikasında ise ilginç bir an yaşandı.

Ev sahibi takımın atağında Bruno Fernandes'in ceza sahası çaprazından çektiği şut üstten auta çıktı. Everton oyuncusu Idrissa Gana Gueye takım arkadaşı Michael Keane'e rakibine fırsat verdiği için sinirlendi ve tokat attı.

Hakem Harrington, Gueye'ye direkt kırmızı kart gösterirken, Pickford ve Ndiaye, Gueye'yi sakinleştirmek için saha kenarına kadar oyuncuyla beraber gitti.

Ligde gelecek hafta Everton, Newcastle'ı konuk edecek. Manchester United ise Crystal Palace deplasmanında olacak.

