ManU-Everton maçında olay hareket! Gueye, takım arkadaşına tokat attı...

Bu sonucun ardından Manchester United, 18 puanda kalırken, Everton puanını 18'e yükseltti. Karşılaşmanın 13.dakikasında ise ilginç bir an yaşandı.

Ev sahibi takımın atağında Bruno Fernandes'in ceza sahası çaprazından çektiği şut üstten auta çıktı. Everton oyuncusu Idrissa Gana Gueye takım arkadaşı Michael Keane'e rakibine fırsat verdiği için sinirlendi ve tokat attı.