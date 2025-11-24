RAMS BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR CANLI | Trabzonspor, Rams Başakşehir deplasmanında! Fatih Tekke’nin 11’i belli oldu...

Süper Lig'de maç eksiğiyle 32 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 6 puan gerisinde 25 puanla 3. basamakta yer alan Trabzonspor, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Galatasaray ile deplasmanda golsüz, Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2 hafta sonra yeniden galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

Trabzonspor, geçen sezon takımın başına getirilen Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçta deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bordo-mavililer, yeni teknik direktörüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İŞTE 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Umut, Kemen, Deniz, Shomurodov, Harit, Selke.

Trabzonspor: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Vişça, Augusto, Onuachu.

NOTLAR:

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Savic ve kırmızı kart cezalısı Bouchouari, takımda yer alamayacak