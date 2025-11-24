Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri RAMS BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR CANLI | Trabzonspor, Rams Başakşehir deplasmanında! Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 24.11.2025 19:01 Son Güncelleme: 24.11.2025 19:07

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Müsabaka öncesinde teknik direktör Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Süper Lig'de maç eksiğiyle 32 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 6 puan gerisinde 25 puanla 3. basamakta yer alan Trabzonspor, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Galatasaray ile deplasmanda golsüz, Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2 hafta sonra yeniden galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

Trabzonspor, geçen sezon takımın başına getirilen Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçta deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Bordo-mavililer, yeni teknik direktörüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İŞTE 11'LER

Rams Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Umut, Kemen, Deniz, Shomurodov, Harit, Selke.

Trabzonspor: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Vişça, Augusto, Onuachu.

NOTLAR:

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Savic ve kırmızı kart cezalısı Bouchouari, takımda yer alamayacak

