Trabzonspor’a Edin Visca’dan kötü haber geldi!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım, mücadeleyi 4-3'lük skorla kazandı.

Müsabakanın 8. dakikasında Başakşehir yarı alanının sağ tarafında topla buluşan Trabzonspor'da Edin Visca, Festy Ebosele'nin sert müdahalesiyle yerde kaldı ve ardından oyuna devam edemedi.

YERİNİ OLAIGBE'YE BIRAKTI

Müsabakanın hakemi Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra Ebosele'nin sarı kartını iptal edip doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı. Visca, müsabakanın 11. dakikasında yerini Kazeem Olaigbe bıraktı.

KÖTÜ HABER GELDİ

Visca'nın Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ayak bileğinde kırık ve bağlarda kopma tespit edildi. Hastaneye kaldırılan oyuncu kendisinin de onay vermesi durumunda 2-3 gün içerisinde ameliyat olacak. Geri dönüş süresi 5-6 ay olarak öngörülüyor.